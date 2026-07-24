circle x black
Cerca nel sito
 

Jennie torna con il nuovo singolo 'Less Than a Lover': il racconto di un amore estivo

Il nuovo singolo è la personale dedica all’estate e a quella particolare emozione, entusiasmante e persistente, legata a una relazione capace di esistere in bilico tra l’amicizia e l’amore

Jennie
Jennie
24 luglio 2026 | 13.26
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

È uscito oggi, venerdì 24 luglio, 'Less Than a Lover', il nuovo singolo della superstar sudcoreana e icona mondiale Jennie. Ad accompagnare il brano, in radio da oggi, venerdì 31 luglio, il video ufficiale. Il nuovo singolo è la personale dedica dell'artista all’estate e a quella particolare emozione, entusiasmante e persistente, legata a una relazione capace di esistere in bilico tra l’amicizia e l’amore.

Scritto dalla stessa Jennie, il brano esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma 'meno di un innamorato', causando una sorta di confusione ed euforia per questa connessione non ancora definita. Il singolo espande anche la palette musicale di Jennie, grazie a un sound alternative-pop più morbido, alla presenza di chitarre lo-fi e a tastiere elettriche vintage, e alla voce e al testo di Jennie, che con naturalezza va a dipingere sentimenti soffusi in una relazione che allo stesso tempo non è né amicizia né amore.

Il video ufficiale la vede protagonista di un altro mondo: è un’altra versione di sé stessa, impegnata a girare un breve cortometraggio con degli amici, dove una falsa storia d’amore va a ridefinire una nuova dinamica tra di loro, che prima non esisteva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jennie less than a lover
Vedi anche
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza