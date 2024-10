Jennifer Lawrence è incinta del secondo figlio. L'annuncio è arrivato dopo che l'attrice è stata avvistata in giro per Los Angeles con una t-shirt che lasciava scoperta la pancia scatenando così diverse reazioni sul web e sulla probabilità che la 34enne fosse in dolce attesa, a distanza di quasi tre anni dalla prima volta.

Jennifer, mamma bis

A dare l'annuncio della gravidanza è stato il rappresentate dell'attrice che ha confermato il sospetto del pancino al periodico Vogue. L'attrice protagonista di "Hunger Games" ha già un bimbo di due anni, Cy, nato nell'aprile del 2022 dall'amore con il marito gallerista d'arte Cooke Maroney. E ora la coppia è pronta a dare il benvenuto a una nuova vita.

Al momento lo staff dell'attrice ha solo confermato la lieta notizia senza aggiungere alcun dettaglio. Jennifer Lawrence tiene molto alla privacy, per questo motivo negli ultimi anni ha cercato, quanto possibile, di tutelare il figlio dai paparazzi, evitando di esporlo in pubblico.

Durante la prima gravidanza la futura mamma bis aveva dichiarato la sua ansia riguardo ai riflettori: "Mi seguivano sempre i paparazzi e pensavo solo a proteggere il mio bambino una volta nato. Ma il solo pensiero, mi infastidiva'", aveva detto l'attrice, aggiungendo poi di essersi arresa per non dare sensazioni di malumore al figlio Cy.