Jennifer Lopez e gli auguri di Natale, il selfie non 'convince'

Troppi filtri, dicono gli osservatori più attenti

Jennifer Lopez (Afp)
Jennifer Lopez (Afp)
26 dicembre 2025 | 12.31
Redazione Adnkronos
Jennifer Lopez regala un selfie ai follower su X per gli auguri di Natale. La 56enne attrice e cantante pubblica la foto sui profili social per il tradizionale Merry Christmas.

La star, un uragano sul palco nei suoi concerti, mostra un look impeccabile e una forma invidiabile. C'è però un dettaglio che fa storcere il naso ai follower più attenti. Nella foto, il telefono che JLo usa per la foto ha una sagoma a dir poco sospetta. Lo smartphone si piega in maniera innaturale e il verdetto degli osservatori più attenti è perentorio: troppi filtri…

