Troppi filtri, dicono gli osservatori più attenti
Jennifer Lopez regala un selfie ai follower su X per gli auguri di Natale. La 56enne attrice e cantante pubblica la foto sui profili social per il tradizionale Merry Christmas.
Merry Christmas one and all! pic.twitter.com/7SzBJRjyIz— jlo (@JLo) December 26, 2025
La star, un uragano sul palco nei suoi concerti, mostra un look impeccabile e una forma invidiabile. C'è però un dettaglio che fa storcere il naso ai follower più attenti. Nella foto, il telefono che JLo usa per la foto ha una sagoma a dir poco sospetta. Lo smartphone si piega in maniera innaturale e il verdetto degli osservatori più attenti è perentorio: troppi filtri…