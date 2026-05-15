John Travolta è arrivato in Francia, per partecipare al 79esimo Festival di Cannes, pilotando lui stesso il suo aereo privato, come mostra il video pubblicato sui suoi social in cui appare con un basco francese insieme alla figlia Ella Bleu. Questa sera, alle 18.45 nella Sala Debussy, l’attore presenterà il suo primo film da regista, 'Volo notturno per Los Angeles', che ha scritto, diretto, narrato e prodotto. Nel cast figura anche la figlia Ella, nei panni di un'assistente di volo.

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