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José Sebastiani convocato dall'Udinese, pioggia di critiche: "Raccomandato, è il figlio di Amadeus"

José è arrivato all’Udinese nell’estate del 2024, a 15 anni. Ora convocato per il ritiro estivo in Austria come terzo portiere

José Alberto Sebastiani - Immagini da Instagram - Sky Sport
José Alberto Sebastiani - Immagini da Instagram - Sky Sport
08 agosto 2026 | 17.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Non è solo il figlio di Amadeus. José Alberto Sebastiani, calciatore classe 2009, è stato convocato dall’Udinese per il ritiro estivo in Austria come terzo portiere. A soli 17 anni, il giovane, che gioca nella Primavera bianconera, ha avuto l’opportunità di allenarsi accanto alla prima squadra e di ricevere così un incarico importante, il primo della sua carriera.

In molti lo ricordano ancora in prima fila all’Ariston, accanto alla mamma Giovanna Civitillo, mentre papà Amadeus conduceva il Festival di Sanremo. Nato il 19 gennaio 2009, José è arrivato all’Udinese nell’estate del 2024, a 15 anni, dopo aver lasciato il settore giovanile dell’Inter. Ha iniziato il suo percorso tra i friulani con l’Under 16. Due anni dopo, è arrivato alla Primavera dell’Udinese. Ora la convocazione dell'allenatore Kosta Runjaic per il ritiro della prima squadra a Lienz, in Austria. Una notizia accolta con grande gioia e orgoglio da papà Amadeus, che ha condiviso sui social questo momento del percorso del figlio.

Tra i tanti messaggi di congratulazioni spicca anche qualche critica. Alcuni utenti hanno messo in dubbio il percorso del portiere, ipotizzando che il suo cognome possa aver influenzato il suo percorso professionale. "Sicuramente ha avuto le porte spalancate per arrivare velocemente e nel posto giusto". "Pensa te pubblicizzare e parlare di un raccomandato che non andrà da nessuna parte nel mondo del calcio”, si legge.

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