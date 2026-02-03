Dopo quasi vent'anni Bob Iger lascerà la direzione della Walt Disney Company. La società ha scelto come nuovo amministratore delegato Josh D'Amaro, attualmente presidente di Disney Experiences, che assumerà il timone il prossimo 18 marzo.

Secondo tentativo di 'successione'

Bob Iger aveva già lasciato il ruolo di Ceo della Walt Disney Company nel 2020, dopo aver guidato l'azienda per 15 anni. Passò il testimone al veterano Disney Bob Chapek poche settimane prima della pandemia Covid ma nel novembre 2022 il consiglio di amministrazione restituì il ruolo di Ceo a Iger, rimasto in Disney come presidente. Un ritorno 'a tempo' nell'attesa che si nominasse il giusto successore.

Chi è Josh D'Amaro

Josh D'Amar oha 54 anni e lavora in Disney dal 1998. Ha iniziato la sua carriera a Disneyland e poi ha ricoperto diversi ruoli in ambito commerciale, marketing e operations all'interno di Disney, da CFO di Disney Consumer Products Global Licensing a Presidente di Disneyland Resort e Presidente di Walt Disney World Resort. È stato promosso al suo attuale incarico di Responsabile dei Parchi e Crociere Disney, dei Prodotti di Consumo e di Walt Disney Imagineering nel maggio 2020.

"Josh D'Amaro è un leader eccezionale e la persona giusta per diventare il nostro prossimo CEO", ha dichiarato Bob Iger. "Ha una profonda comprensione del marchio Disney e di ciò che colpisce il nostro pubblico, il tutto unito al rigore e all'attenzione ai dettagli necessari per realizzare alcuni dei nostri progetti più ambiziosi. La sua capacità di coniugare creatività ed eccellenza operativa è esemplare e sono entusiasta per Josh e per l'azienda".