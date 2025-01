Jovanotti a Sanremo, il web si spacca tra entusiasti e delusi

Jovanotti torna come super ospite sul palco del festival di Sanremo 2025. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 che l'artista romano sarà il primo ospite della prima serata della kermesse, l'11 febbraio, ha mandato immediatamente in tendenza l'hashtag #Jovanotti, e il web ha reagito dividendosi tra entusiasti e 'delusi' dalla comunicazione del conduttore. "Conti spiazza tutti e ci presenta il primo dei super ospiti che è l'ennesimo ritorno di uno dei ns big ovvero Jovanotti", ironizza qualcuno. "Che Jovanotti torni super ospite a Sanremo2025 appena 3 anni dopo essere stato super ospite sempre alla serata di apertura di Sanremo 2022 è sinceramente ridicolo. Non è che ad ogni album da promuovere devi andare all’Ariston", scrivono altri. "Se Jovanotti è il primo, allora pensa quanto saranno dem... il secondo e il terzo", chiosa senza mezzi termini un altro ancora.

Ma per alcuni il motivo del disappunto sembrerebbe essere il concerto dell'artista, annunciato qualche giorno fa dagli organizzatori, nell'ambito della trentesima edizione del 'No Borders Music Festival', vicino a Tarvisio, in cui il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta e non sarà consentito l’accesso ad auto, moto e pedoni. Una notizia che non tutti i fan sembrano aver preso benissimo. Jovanotti arriverà sul palco dell'Ariston qualche settimana dopo il lancio del suo nuovo album, 'Il corpo umano', la cui uscita è in programma per lunedì prossimo, e anticiperà il ritorno dell'artista sui palchi d'Italia con il suo tour (a partire da marzo 2025) dopo lo stop causato da un incidente che, due anni fa, ne aveva quasi compromesso l'attività artistica. Lorenzo torna al festival dopo che nel 2022 aveva partecipato in qualità di autore del brano di Gianni Morandi, 'Apri tutte le porte', esibendosi insieme a lui nella serata 'cover'. Come concorrente, Jovanotti ha preso parte alla gara una volta sola, nel 1989, presentandosi con il brano 'Vasco', singolo di lancio dell'album 'La mia moto', ottenendo il quinto posto della classifica finale.