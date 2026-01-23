circle x black
Cerca nel sito
 

Jovanotti fan di Harry Styles, 8 ore di coda con la figlia Teresa a Parigi

Il video condiviso da Lorenzo Cherubini sui social

Lorenzo Cherubini - fotogramma/ipa
Lorenzo Cherubini - fotogramma/ipa
23 gennaio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jovanotti in versione reporter a Parigi. Lorenzo Cherubini ha accompagnato la figlia Teresa nella capitale francese per un evento che ha permesso ai fan di Harry Styles di ascoltare in anteprima la nuova canzone dell'artista britannico, uscita oggi venerdì 23 gennaio.

Stupito dalla lunghissima fila e dall'entusiasmo delle fan, Jovanotti ha preso il cellulare e ha documentato l'attesa, facendo il giro del palazzo per riprendere l'evento. "Harry Styles piace anche a me anche se, forse, otto ore di fila per sentire in cuffia un pezzo che esce venerdì non ci avrei pensato di farmele", ha commentato. "Io sono fan dei fan, una fila infinita", ha aggiunto, meravigliato dal potere della musica.

Il cantante non ha perso occasione per scambiare quattro chiacchiere con le ragazze in coda, tra cui anche delle italiane: "Se tua figlia sta troppo indietro, può unirsi a noi", gli ha suggerito una ragazza. Pronta la risposta ironica di Jovanotti: "Questo sarebbe un gesto proprio all'italiana".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jovanotti harry styles
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza