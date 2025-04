Jovanotti: ''Suonare a Roma è sempre speciale, qui ho tanti ricordi''

''Suonare a Roma è sempre speciale. Qui sono nato e ho vissuto fino a 20 anni, qui ho avuto il mio primo vero 'ingaggio' da DJ di club e radio e qui, proprio in questo palasport ho visto il mio primo grande concerto, era Pino Daniele e poi molti altri fondamentali per farmi innamorare di questa possibilità. Soprattutto qui ho fatto tanti concerti con la mia mamma che mi guardava dalle tribune contenta di sapermi nel posto dove avevo sognato di stare (il mio babbo invece rimaneva intorno al palco gli piaceva stare dove avveniva il lavoro). Quando suoniamo a Roma ci penso sempre, non è un pensiero triste, è la vita''. Così Jovanotti, in un post pubblicato su Instagram, ringrazia il suo pubblico dopo il successo di ieri, nella prima serata romana della sua tournée al Palaeur. Su Instagram il cantante ha voluto ringraziare i tanti amici presenti al suo concerto, tra i quali, Gabriele Muccino, Giuliano Sangiorgi, Paolo Genovese e Vittoria Puccini: ''Ieri sera ho abbracciato un po' di amici e mi ha fatto piacere - prosegue - gran bel concerto, belli voi tutti! Grazie! Grazie!''.

Sul finale del concerto Jovanotti ha voluto far salire l'amico Sangiorgi che, dopo averlo abbracciato calorosamente, ha intonato con lui per qualche secondo un brevissimo passo del brano 'Se lo senti lo sai': "Alla fine del concerto di ieri sera, proprio prima di salutare- racconta ancora Jovanotti - mi sono voltato verso il lato del palco dove ci sono i nostri 'roadies' e ho visto che in mezzo a loro e alle chitarre e ai bassi c’era Giuliano Sangiorgi che mi sorrideva. Allora non ho resistito alla gioia di fargli salutare il pubblico che spesso ci ha visto cantare insieme, e che ama i Negramaro e la loro musica''.

''Con Giuliano siamo amici - scrive ancora Jovanotti su Instagram - è un musicista dal talento immenso e un uomo generoso, oltre al cantante pazzesco che abita in lui e ogni volta che esce fuori si apre il cielo. E da qualche settimana è anche nuovamente babbo, ieri al concerto con le sue ragazze, Ilaria Macchia (la compagna di Sangiorgi, ndr) e la piccola Stella, mentre Michele il nuovo arrivato della band dormiva. È stato un concerto romano pieno di emozione ieri sera, e di gioia, in ogni suo momento. Ci vediamo ancora stasera. Il concerto di sabato invece - prosegue l'artista - come ci siamo detti ieri, è spostato a domenica. Mi dispiace se questo potrà creare dei disagi per qualcuno, sapendo che molti hanno programmato questo sabato a Roma da tempo''. Durante il concerto Jovanotti ha voluto ricordare Papa Francesco: ''Tutto nasce per fiorire, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava Francesco'', parole accolte da una lunghissima standing ovation.