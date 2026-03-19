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Molestie, Kevin Spacey evita un nuovo processo: ha raggiunto un accordo con gli accusatori

Gli uomini sostenevano che Spacey li avesse molestati tra il 2000 e il 2013

Kevin Spacey - Ipa
Kevin Spacey - Ipa
19 marzo 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Kevin Spacey ha raggiunto un accordo extragiudiziale con i tre uomini che avevano intentato causa contro l'attore accusandolo di violenza sessuale, evitando così un processo civile a Londra previsto entro la fine dell'anno, come riporta 'Bbc'. Gli uomini sostenevano che Spacey li avesse molestati tra il 2000 e il 2013. I dettagli dell’accordo non sono stati resi pubblici.

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Le accuse

Spacey, che ha sempre negato tutte le accuse, era già stato assolto nel 2023 da un processo penale nel Regno Unito per le denunce di alcuni uomini. Due di loro avevano poi avviato cause civili presso l’Alta Corte di Londra. Uno dei querelanti aveva già intentato una causa civile nel 2022, poi sospesa durante il processo penale. L’uomo, la cui identità è protetta dal tribunale, sostiene di aver "subito danni psichiatrici e altre perdite economiche" a causa della presunta aggressione, che sarebbe avvenuta nell’agosto 2008. Un altro ha affermato che Spacey lo avrebbe aggredito 12 volte tra il 2000 e il 2005.

Il terzo querelante, Ruari Cannon, ha rinunciato all’anonimato e sostiene che Spacey lo avrebbe palpeggiato durante una festa nel 2013, mentre lui recitava in uno spettacolo all’Old Vic, teatro di cui Spacey era direttore artistico. Cannon ha raccontato la vicenza nella docu-serie di Channel 4 del 2024 'Spacey Unmasked', a cui l’attore ha risposto: "Ogni volta che mi è stato dato il tempo e un contesto adeguato per difendermi, le accuse non hanno retto all’esame e sono stato scagionato". Spacey era stato citato in giudizio anche a New York nel 2022 dall’attore Anthony Rapp per presunta aggressione sessuale, ma una giuria lo aveva ritenuto non responsabile.

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Kevin Spacey kevin spacey accuse kevin spacey oggi kevin spacey processo
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