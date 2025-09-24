circle x black
Scandalo kiss cam, Times: "Anche il marito della donna era al concerto dei Coldplay con un'altra"

Il giornale britannico torna sulla storia di Andy Byron e Kristin Cabot, filmati durante il concerto in Massachusetts e in seguito licenziati da Astronomer dove entrambi lavoravano

Andy Byron e Kristin Cabot al concerto dei Coldplay
24 settembre 2025 | 19.04
Redazione Adnkronos
Non è ancora ora di mettere un punto al caso di Andy Byron e Kristin Cabot, i due colleghi filmati mentre si scambiavano un intimo abbraccio al concerto dei Coldplay di Foxborough, in Massachusetts. A due mesi dal video che ha fatto il giro del mondo il Times rivela che allo stesso concerto sarebbe stato presente anche l'ex marito di Cabot, Andrew, insieme a un'altra donna, che ora è la sua fidanzata.

La fonte citata dal Times ha spiegato che Kristin Cabot, allora responsabile delle Risorse umane di 'Astronomer', e suo marito si erano già separati "in modo privato e amichevole diverse settimane prima del concerto dei Coldplay". Secondo la fonte dunque Cabot non si stava nascondendo per paura di essere scoperta con il suo amante, come molti avevano creduto guardando il video. "Sapeva che era inappropriato comportarsi in quel modo con il suo capo", il Ceo dell'azienda in cui lavorava, spiega la fonte del Times.

Anche People riporta di aver parlato con una fonte che spiega come tra Cabot e Byron non ci fosse alcuna storia e che al concerto erano insieme a un gruppo di amici. Tra loro, dice la fonte, c'era "un eccellente rapporto lavorativo e una grande amicizia". "È stato inappropriato farsi abbracciare dal proprio capo a un concerto" e Kristin Cabot "accetta la piena reponsabilità per questo. Ma lo scandalo, la perdita del lavoro... è stato tutto un'ingustizia", continua la fonte di People.

Sia Andy Byron sia Kristin Cabot avevano presentato le dimissioni, accettate dal consiglio di amministrazione che inizialmente li aveva sospesi, dopo lo scandalo seguito al video virale.

