La cantante Amelie: "Io vittima di stalking, sono rinata con il brano Ginnastica"

La cantautrice e speaker radiofonica, ospite di Caterina Balivo a 'La Volta Buona' su Rai1, ha parlato per la prima volta dello stalking subito e di come si sia risollevata grazie alla musica.

Amelie (foto dal profilo Instagram dell'artista)
19 gennaio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Rinata grazie ad una canzone. La cantautrice e speaker radiofonica Amelie, ospite di Caterina Balivo a 'La Volta Buona' su Rai1, ha parlato per la prima volta dello stalking subito e di come si sia risollevata grazie alla musica.

"Venivo da un periodo bello, uno di quelli in cui ti aspetti solo cose belle. Avevo ritrovato il canto, la mia più grande passione. Invece no, il periodo dopo Tale e quale show non è stato così. C’era un uomo che mi seguiva, che sapeva tutto della mia vita. Una ragazza giovane spesso non sa nemmeno come difendersi. Sono andata dalla polizia, ho denunciato, ma più andavo avanti e più la situazione diventava grave. Per paura mi sono trasferita in Campania dalla mia famiglia. Ho perso contatti, amicizie, fiducia in me stessa. Avevo tanta paura", ha raccontato a Caterina Balivo.

"In quel periodo mi sono rifugiata nei social, ho iniziato a scrivere ad un ragazzo. Abbiamo avuto tante conversazioni e mi sentivo a mio agio con lui. Mi ha consolata nel periodo peggiore della mia vita. Con il tempo ho iniziato anche a provare dei sentimenti. Ma ogni volta che cercavo di incontrarlo, succedeva sempre qualcosa. A un certo punto, però, è emerso il suo profilo reale e ho avuto la conferma che non era la persona che credevo. Non ho mai scoperto chi fosse davvero. Non mi ha fatto del male, voleva starmi vicino in una fase così difficile della mia vita. Mi ha aiutata a rialzarmi da quella situazione", ha raccontato Amelie.

"Oggi sto benissimo, perché ho sfogato questo trauma attraverso la musica. Da tutto questo è nato un singolo che si chiama 'Ginnastica', prodotto da Michele Canova, dove a un certo punto dico: 'Non mi innamoro più, faccio solo ginnastica'. È il momento in cui ho scelto di dedicarmi a me stessa, al mio benessere. Perché devo amare prima di tutto me stessa", ha concluso Amelie.

