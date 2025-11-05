circle x black
Cerca nel sito
 

'La notte del cuore' vince gli ascolti. Testa a testa tra Belve e DiMartedì

Al secondo posto 'La Forza che Unisce'. Gerry Scotti batte ancora De Martino

Ascolti tv - Fotogramma
Ascolti tv - Fotogramma
05 novembre 2025 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La Notte nel Cuore' su Canale 5 è stato il programma più visto del prime time di ieri, con 2.361.000 telespettatori e uno share del 16,6%. Al secondo posto la programmazione di Rai1 che ha visto in onda, prima 'La Forza che Unisce', il programma dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (visto da 2.419.000 telespettatori con uno share dell’11,5%) e, a seguire, la replica de 'Il Commissario Montalbano' (1.989.000 telespettatori e il 13,1% di share). Testa a testa per il terzo posto tra 'Belve' che su Rai2 ha interessato 1.367.000 telespettatori (share del 9%) e 'DiMartedì' che su La7 ha realizzato 1.377.000 telespettatori e l’8,4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: su Italia1 il programma 'Le Iene' è stato seguito da 1.140.000 telespettatori (share del 9,3%) mentre su Rai3 'Amore Criminale' ha totalizzato 639.000 telespettatori e il 3,4%. Su Tv8 'X Factor' ha realizzato 611.000 telespettatori e il 4,2% mentre su Retequattro 'È Sempre Cartabianca' ha interessato 496.000 telespettatori pari al 3,8% di share. Sul Nove 'Only Fun – Comico Show' è stato visto da 339.000 telespettatori (share del 2%).

Nell'access prime time su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 5.543.000 telespettatori pari al 25,9% battendo 'Affari Tuoi' che su Rai1 ha realizzato 4.454.000 spettatori (20,7% di share). Ancora su Rai1 'Cinque Minuti' è stato seguito da 3.975.000 spettatori pari al 19,2% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv ascolti tv 4 novembre La notte del cuore affari tuoi la ruota della fortuna belve dimartedì scotti de martino
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza