La reunion dei Bluvertigo, una data a Milano ad aprile

La band si esibirà nella formazione originale il 14 aprile all'Alcatraz

19 gennaio 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
I Bluvertigo annunciano la reunion e il grande ritorno dal vivo nella formazione originale con un unico appuntamento il 14 aprile all’Alcatraz di Milano, prodotto da Kashmir Music. Per una band che ha segnato un passaggio decisivo nella musica italiana, questo momento segna non solo un rientro sulle scene ma l’apertura di una nuova fase: un modo per rimettere in circolo un immaginario che, negli anni, ha anticipato linguaggi e influenzato intere generazioni.

Fin dagli esordi, i Bluvertigo hanno scardinato regole e aspettative, portando nella canzone italiana un modo diverso di pensare il suono e la scrittura. La loro è una musica che nasce dalla curiosità e da ciò che rompe gli schemi, capace di trasformare la sperimentazione in forma e di tenere insieme ironia, rigore, intuizione e ricerca. In questo percorso si è costruito un territorio unico, una sorta di eclettica periferia sonora, dove mondi diversi convivono in un equilibrio alchemico che sfiora la perfezione. È lì che si riconosce la loro firma, nel riportare centrale il concetto di essere umani.

La reunion - che ha debuttato nel 1994 con Morgan (basso e voce), Andy (tastiere), Marco Pancaldi (chitarre) e Sergio Carnevale (batterie) - riporta sul palco un linguaggio che, a distanza di anni, continua a risultare attuale e sorprendentemente vicino al presente. È un riallineamento naturale con una scena musicale che oggi condivide molte delle intuizioni che la band aveva esplorato già allora. Ritrovare questo spazio significa, per i Bluvertigo, recuperare un’energia che non si è mai spenta.

