'La Ruota della Fortuna' vince ancora sul diretto concorrente 'Affari tuoi' totalizzando il 26.6% di share (3.909.000 spettatori) rispetto al 23.6% del gioco dei pacchi (3.458.000 spettatori). E Canale 5 vince la battaglia degli ascolti anche in prima serata con la replica di 'Ciao Darwin' che ottiene uno share del 16.9% con 1.550.000 spettatori.

Gli ascolti della prima serata vedono, dunque, al secondo posto 'Camilleri 100' su Rai1 che è stato seguito da 1.367.000 spettatori, pari all’11.3% di share, seguito da 'Alla ricerca di mia figlia' su Rai2 con 908.000 spettatori e il 7%. E ancora: su Rai3 'L’ordine del tempo' totalizza 639.000 spettatori e il 4,9% di share, stesso share del film 'Vi presento Joe Black' su Rete4 (con 505.000 spettatori). Su Italia1 'Bumblebee' ottiene 575.000 spettatori e il 4.5%, su La7 'Colpevole d’innocenza' registra 545.000 spettatori e il 4.2%, mentre sul Nove per 'Delitti in Famiglia' lo share è del 2,3% (280.000 spettatori) con il 2.3%, stesso share realizzato dai '4 Ristoranti' su Tv8 nel secondo episodio (254.000) che scende a 1,8% nel primo (247.000 spettatori).

L'Access Prime Time vede dopo 'La Ruota' di Gerry Scotti (26.6%) e gli 'Affari tuoi di Stefano De Martino (23.6%), al terzo posto troviamo, alla distanza, 'In Onda' su La7 con 803.000 spettatori e il 5.5% di share.