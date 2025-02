La storia di Fabi-Silvestri-Gazzè diventa docufilm, in anteprima al Bif&st

La storia dell’incontro artistico e umano di tre grandi nomi della musica italiana, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, ora diventa un docufilm per il grande schermo che verrà presentato in anteprima al Bif&st-Bari International Film&Tv Festival il 23 marzo, al Teatro Petruzzelli.

Il documentario racconta la storia personale e comune dei tre musicisti e quella del legame che li ha portati nel 2013 in Sud Sudan, un viaggio nel corso del quale iniziano a lavorare al loro disco collettivo, “Il padrone della festa”. Un progetto che ha visto Fabi, Silvestri e Gazzè impegnati con un tour europeo, un tour nei palasport di tutta Italia e due eventi speciali all’Arena di Verona e a Rock in Roma. Una storia che inizia nella Roma degli anni Novanta e che li ha portatii, nel luglio del 2024, di nuovo tutti insieme sul palco del Circo Massimo, per festeggiare insieme alle 50mila persone presenti il decennale del disco.

Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, insieme al regista Francesco Cordio, saranno al Festival di Bari domenica 23 marzo per presentare il film in anteprima, all’interno della sezione “Rosso di Sera”. Dopo l’anteprima al Bif&st il film uscirà nelle sale italiane il 7, 8 e 9 aprile, distribuito da Fandango.

Prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci, Francesco Barbaro, “Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta” è una produzione Fandango in associazione con OTR Live, in collaborazione con Rai Documentari, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.