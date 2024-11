È andata in onda la terza puntata de 'La Talpa', il reality show condotto da Diletta Leotta. Ieri, lunedì 18 novembre, un altro concorrente ha abbandonato il gioco: al termine della puntata, infatti, Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana, non è riuscita a rispondere nel modo giusto ai quesiti proposti dalla conduttrice e ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5.

La terza puntata

La missione settimanale si è svolta in uno spettacolare scenario: i concorrenti, appesi a un ponte che attraversa il Lago del Salto, si sono tuffati in acqua da altezze diverse. La Grande Prova ha testato, invece, la resistenza fisica dei concorrenti fino ai limiti della massima sopportazione attraverso due elementi diametralmente opposti: il fuoco e il ghiaccio. Inoltre, il mentalista Francesco Tesei, ospite nella Villa delle Spie, ha cercato di scoprire, con un esperimento, chi mente e chi è sincero.

Dopo le missioni e le numerose sfide, nessun concorrente ha ottenuto l'immunità durante l'asta. Tutti i concorrenti, tranne Andrea Preti, hanno deciso di non partecipare all'asta puntando zero euro. "Dovete rispondere a 15 domande sull'identità della Talpa. Chi dà più risposte sbagliate è fuori", ha spiegato Diletta Leotta ai concorrenti rimasti. A rispondere in modo non corretto alle domande è stata Elisa Di Francisca, che ha dovuto abbandonare il gioco. Non è lei, dunque, la talpa. Continua la caccia.