La volta buona, Al Bano: "Sanremo? Tornerò presto". Poi, l'aneddoto sulla lite con Claudio Villa

Il cantante di Cellino San Marco è stato ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Al Bano - fotogramma/ipa
Al Bano - fotogramma/ipa
22 gennaio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
Giacca di pelle e l'inconfondibile cappello bianco. Al Bano è stato ospite oggi, giovedì 22 gennaio, a La volta buona per tracciare un bilancio dei suoi quasi 60 anni di carriera.

Partito da Cellino San Marco a soli 17 anni, il cantante ha ricordato gli inizi difficili a Milano: "Dovevo arrivare dove sono arrivato, ho superato qualsiasi problema. Sono stato il primo abusivo a Milano, lavoravo in un cantiere e mi ero creato uno spazio mio per dormire". Facendo il cameriere poi, ha incontrato Pippo Baudo: "Mi cambiò la vita. Di giorno facevo il cameriere, di sera dipingevo", ha raccontato Al Bano ricordando il periodo in cui cercava di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Il legame con Claudio Villa

Nel corso dell'intervista, Al Bano ha ricordato il profondo legame con l'amico e collega Claudio Villa, e anche la celebre lite arrivata quasi alle mani, raccontando un episodio avvenuto durante un viaggio a Ginevra: "Scendemmo dal treno e iniziammo una gara di corsa. Lo sorpassai perché avevo 20 anni in meno. Lui scivolò, si fece male, il sangue che usciva dalle braccia. 'Li mortacci tua, non c'è nemmeno un fotografo'. Questo era Claudio", ha raccontato sorridendo.

Spazio poi ai successi con Romina Power, a partire dal celebre brano 'Felicità': "L'ho amata immediatamente quella canzone", ha detto Al Bano. "In quel periodo c'era una rivoluzione totale: morti, feriti, non riconoscevo più l'Italia di fine anni '70. Questa canzone è stata la risposta a quegli anni di tragedia e di grande tristezza, che avevano ormai appesantito l'animo delle persone".

Poi, il cantante ha ammesso che il Festival di Sanremo non sarà mai un capitolo chiuso: "Soffro di sanremite acuta, vi prometto che tornerò. Ho preso solo alcuni anni sabbatici".

25 anni d'amore e due figli insieme, Jasmine e Albano Junior. Al Bano ha parlato del suo lungo legame con Loredana Lecciso e non esclude il matrimonio: "Sto aspettando il momento giusto per sposarla. Lo siamo nella vita, su carta non ancora".

