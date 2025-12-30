circle x black
La volta buona, Orietta Berti: "Ballando? Un tormento, non lo farei mai più"

La cantante ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Orietta Berti - fotogramma/ipa
Orietta Berti - fotogramma/ipa
30 dicembre 2025 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un'esperienza che non rifarei". Così Orietta Berti ospite oggi a La volta buona ha ricordato la sua esperienza nella terza edizione del dance show di Rai1 come concorrente. La cantante ha raccontato con sincerità le difficoltà incontrate nella terza edizione dello show condotto su Raiuno da Milly Carlucci: "È stato un tormento. Mai avuto un mal di piedi così forte: tutti dovevano portare la stessa forma di scarpa e io non riuscivo perché il mio piede scivolava in avanti e mi ha fatto tagli alle dita".

A complicare le cose, ha raccontato Berti, anche il maestro di ballo che le era stato assegnato: "Non era alto e grasso, quando mi buttava per aria io cadevo sempre a terra". Poi, con fermezza la cantante ha aggiunto: "È un'esperienza che non rifarei mai più perché non sono in grado". Con scarpe diverse forse, ha concluso con il sorriso, potrebbe ripensarci.

