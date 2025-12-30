circle x black
Cerca nel sito
 

Tunnel sotto la Manica, Eurostar: problemi a circolazione treni, ritardi e cancellazioni, rimandate il viaggio

La compagnia: "Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un'altra data"

L'Eurotunnel (Ipa)
L'Eurotunnel (Ipa)
30 dicembre 2025 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Problemi alla circolazione dei treni tra il Regno Unito e l'Europa. Eurostar, la compagnia ad alta velocità che collega Londra a Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto La Manica, ha annunciato che la circolazione dei suoi treni è fortemente perturbata a causa di diversi problemi tecnici e consiglia ai clienti di rinviare il viaggio.

"A causa di un problema di alimentazione elettrica nel tunnel sotto La Manica e di un problema tecnico su un treno Le Shuttle, i nostri treni rischiano di subire forti ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto", sottolinea l’azienda sul proprio sito internet. "Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un’altra data. Vi preghiamo di evitare di recarvi in stazione, a meno che non abbiate già un biglietto per viaggiare oggi", aggiunge la compagnia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tunnel sotto la manica eurotunnel eurotunnel treni circolazione treni treni ritardi treni cancellazioni tunnel manica
Vedi anche
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza