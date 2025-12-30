circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, la protesta di allarga agli atenei: scendono in piazza gli studenti

Da Teheran a Isfahan, si allargano le mobilitazioni nel Paese

Le proteste in Iran - Afp
Le proteste in Iran - Afp
30 dicembre 2025 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli studenti universitari iraniani si sono uniti alle manifestazioni in corso contro il governo in Iran, partendo dai loro atenei e scendendo in piazza nella capitale Teheran e a Isfahan, nel centro del Paese. Lo riferiscono i media locali, mentre sui social sono stati condivisi video delle proteste partite dalle università. L'agenzia di stampa Ilna ha precisato che la protesta si è allargata ''a Teheran nelle università di Beheshti, Khajeh Nasir, Sharif, Amir Kabir, Scienza e Cultura, l'Università delle Scienze e delle Tecnologie, oltre che l'Università di Tecnologia di Ispahan".

L'account di Iran International ha condiviso la protesta studentesca in diverse importanti università di Teheran. Alla Sharif University, ad esempio, gli studenti hanno cantato "né Gaza né Libano, la mia vita per l'Iran".

Gli studenti dell'Università di Tecnologia di Isfahan hanno invece intonato: "L'iraniano muore, ma non accetta l'umiliazione", unendosi al più ampio movimento contro le difficoltà economiche e la repressione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran iran protesta iran protesta governo iran studenti
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza