Secondo una prima ricostruzione, la cabina sarebbe arrivata alla stazione a monte a velocità eccessiva

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. I feriti sono il manovratore a valle e tre passeggeri a monte, scrivono su X i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la cabina sarebbe arrivata alla stazione a monte a velocità eccessiva. Sbarcate a terra circa 100 persone che sono state tutte evacuate con gli elicotteri a causa dell'inutilizzabilità della funivia per la discesa. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino. Restano al lavoro alcuni operai per verifiche tecniche all'impianto.