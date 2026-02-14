circle x black
Cerca nel sito
 

Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestato

La madre è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto

Auto della polizia
Auto della polizia
14 febbraio 2026 | 20.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Arrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate.

Intorno alle 13 l’uomo stava entrando in un supermercato mentre una famiglia, composta dai genitori e da una figlioletta usciva. In quel frangente, lo sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, cercando di trascinarla verso l’interno del centro commerciale.

La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore. Anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza sono intervenuti, riuscendo a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La volante giunta sul posto ha messo in sicurezza la minore e ha accompagnato l’uomo in Questura. Gli accertamenti effettuati, anche grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

La bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici, che hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza con cui l'uomo ha cercato di afferrarla. Al termine delle attività di indagine, il cittadino rumeno è stato arrestato per sequestro di persona aggravato, in quanto commesso ai danni di minore degli anni quattordici, nonché per lesioni personali aggravate, ed è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha condiviso ogni fase dell’attività istruttoria e disposto la custodia in carcere in attesa di convalida.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bergamo news cronaca news bergamo tentativo di rapimento bergamo bimba tentato rapimento
Vedi anche
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza