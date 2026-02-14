circle x black
Serie A, oggi Inter-Juventus - Diretta

Big match nella 25esima giornata di campionato

Thuram e Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 19.48
Redazione Adnkronos
Big match a San Siro. Oggi, sabato 14 febbraio, l'Inter ospita la Juventus - in diretta tv e streaming - nella 25esima giornata di Serie A. I nerazzurri, al primo posto in classifica, sono reduci dalla netta vittoria esterna con il Sassuolo, battuto 5-0 al Mapei Stadium, mentre i bianconeri hanno pareggiato contro la Lazio all'Allianz Stadium, rimontando da uno svantaggio di 0-2, nell'ultimo turno di campionato, dopo essere stati battuti 3-0 dall'Atalanta a Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia.

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà il Como, mentre l'Inter volerà a Lecce.

