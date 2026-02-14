circle x black
Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e Kean

I biancoblù restano fermi al sesto posto a quota 41, mentre la la squadra di Vanoli aggancia in 17esima posizione il Lecce con 21 punti

Nicolò Fagioli - (Ipa)
Nicolò Fagioli - (Ipa)
14 febbraio 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
La Fiorentina batte 2-1 il Como in un match valido per la 25esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Sinigaglia' della città lariana. Per gli ospiti a segno Nicolò Fagioli al 26' e Kean su rigore al 54', per i padroni di casa non basta all'autorete di Parisi al 77'. I biancoblù chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Morata per doppia ammonizione all'89'. In classifica il Como resta fermo al sesto posto a quota 41, mentre i viola agganciano in 17esima posizione il Lecce con 21 punti.

