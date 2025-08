L'europop di Kamrad arriva in radio con il singolo 'Be Mine'

'Be Mine' è il titolo dell’ultimo singolo del musicista tedesco Kamrad pubblicato lo scorso maggio, in rotazione nelle radio italiane a partire da venerdì 8 agosto. Forte di oltre 15 milioni di stream nel mondo, oltre 2 milioni di view su YouTube, numero uno Airplay Radio Germania con oltre 20mila passaggi, Top 10 Shazam e Top 100 Spotify Viral Global, arriva anche nel nostro paese il trascinante pop di Kamrad. Pop, RnB ed Edm sono gli ingredienti della sua musica, che non lascia certo indifferenti. Un mix di sonorità ballabili e orecchiabili, la freschezza di una moderna produzione fanno da contrappunto a un ritornello solare e coinvolgente.

La musica di Kamrad riesce ad infondere benessere, e dimostra che la vita è migliore con le note giuste. L’ultimo singolo 'Be Mine' è uno di quei brani che ti fanno pensare che sia una fortuna essere vivi. Dopo la hit virale 'I Believe' diventata un fenomeno nelle classifiche europee con oltre 300 milioni di streaming e numerose certificazioni d’oro e platino, il songwriter di Velbert, apre un nuovo capitolo musicale con 'Be Mine': un mix di synth-pop in stile anni 2000 con testi emozionanti e incisivi. Artista affermato e popolare nel suo Paese d’origine -la Germania-, dove ha partecipato anche come coach a 'The Voice of Germany' è tempo per Kamrad di espandersi per il mondo.

In un'epoca di ascolti mordi e fuggi in cui non c’è il tempo di approfondire i contenuti di un messaggio, il cantante tedesco riesce a sviluppare quella capacità di essere profondo nella leggerezza. Fenomeno assoluto in più di 70 chart, ora Kamrad si affaccia sul mercato internazionale, mentre è pronto un tour europeo con già più di 30 date per il 2026.