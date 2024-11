Linkin Park, in 'From Zero' la nuova era della band

Passato, presente e futuro. E la potenza di sempre. C'è tutto questo nel nuovo album dei Linkin Park, 'From Zero', in uscita domani, 15 novembre, a sette anni dall'ultimo lavoro in studio 'One More Light', che dà ufficialmente inizio a una nuova era per la band statunitense. Tornati più in forma che mai, a Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, si uniscono i nuovi membri Emily Armstrong (della band Dead Sara) come co-vocalist e Colin Brittain (autore/produttore di canzoni) alla batteria. Un album anticipato da singoli di successo come 'The Emptiness Machine' e 'Heavy Is The Crown', con i quali la band ha svelato le carte, e poche ore fa dal video del nuovo singolo 'Two Faced' che, come il precedente 'Over Each Other', è stato diretto da Joe Hahn e mostra la band, in completo scuro, sullo stesso palco del primo show che li ha visti protagonisti nella nuova formazione con Emily Armstrong alla voce.

Senza alcuna aspettativa, dopo la morte del frontman, Chester Bannington, trovato senza vita nel 2017 nella sua residenza a Palos Verdes Estates in California, negli ultimi anni Shinoda, Delson, Farrell e Hahn si sono frequentati come farebbe qualunque gruppo di vecchi amici. Piuttosto che “cercare di far ripartire la band”, il loro istinto era semplicemente quello di passare più tempo insieme e di riconnettersi con la creatività e il cameratismo che sono stati al centro della loro amicizia fin dai tempi del college. Durante questo periodo, hanno invitato vari amici e collaboratori a unirsi a loro in studio; tra gli ospiti, hanno trovato una speciale affinità con Armstong e Brittain. Una chimica naturale ha attirato di nuovo questi musicisti nella sua forza gravitazionale, mentre passavano sempre più ore in studio. Era il suono di musicisti di lunga data che riscoprivano l'energia incontenibile di un nuovo inizio. E cosi stava prendendo forma 'From Zero'.

"Prima dei Linkin Park, il nome della nostra prima band era Xero. Il titolo dell'album si riferisce sia a questo umile inizio che al viaggio che stiamo intraprendendo - ha detto Shinoda parlando del nuovo album -. Dal punto di vista sonoro ed emotivo, si tratta di passato, presente e futuro - abbracciando il nostro suono caratteristico, ma nuovo e pieno di vita. È stato realizzato con un profondo apprezzamento per i nostri nuovi e storici compagni di band, per i nostri amici, per la nostra famiglia e per i nostri fan. Siamo orgogliosi di ciò che i Linkin Park sono diventati nel corso degli anni e siamo entusiasti del viaggio che ci attende".

E ha aggiunto: "Più lavoravamo con Emily e Colin, più ci piaceva il loro talento di livello mondiale, la loro compagnia e le cose che creavamo. Ci sentiamo davvero forti con questa nuova formazione e con la nuova musica vibrante e piena di energia che abbiamo creato insieme. Stiamo intrecciando i punti di contatto sonori per cui siamo conosciuti e ne stiamo esplorando di nuovi”. L'album è stato anticipato dal primo singolo 'The Emptiness Machine', entrato al numero 1 della classifica rock radiofonica, e attualmente in top 5. Anche in Usa ha scalato rapidamente il primo posto sia nella Billboard Mainstream Rock Airplay Chart che nella Alternative Airplay Chart. In totale, la band ha ottenuto ben 13 numeri 1 in questa chart, di cui tre negli ultimi diciotto mesi. Finora, 'The Emptiness Machine' ha raggiunto 250 milioni di streaming globali.

Fin dalle prime battute, 'The Emptiness Machine' incanala il Dna della band, sfruttando la loro energia esplosiva e mantenendo i tratti distintivi del suono immediatamente identificabile e inimitabile. Un inno camaleontico e orecchiabile, in cui le melodie ipnotiche di Shinoda si alternano ai cori incandescenti di Armstrong, su riff distorti e batteria da capogiro. Il secondo singolo è stato 'Heavy Is The Crown', uscito il mese scorso, e sta seguendo lo stesso percorso, avendo superato i 270 milioni di stream e i 60 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il brano è l'inno del campionato mondiale di League of Legends 2024 e segna la prima collaborazione della band con Riot Games, adatto sia alla competizione multidimensionale a alto numero di ottani di League of Legends sia ai festival musicali di tutto il mondo.

L’ultimo singolo, 'Over Each Other', è ricco di emozioni. Questa volta la canzone ruota attorno alla voce solista di Emily Armstrong. Tastiere ghiacciate tremolano su un ritmo rotto sostenuto dalla chitarra, mentre la sua voce risuona nel ritornello 'All we are is talking over each other'. Il video cinematografico - diretto da Joe Hahn e girato a Seoul - segue l'intenso arco drammatico di una relazione che sta letteralmente per precipitare, catturando il turbolento flusso e riflusso emotivo del brano stesso. “Questa canzone è molto speciale per me, perché è la mia prima volta come voce solista dei Linkin Park, non posso credere di dirlo - ha ammesso Armstrong -. Ma è anche un brano così emotivo e coinvolgente. E poi girare il video in Corea con Joe, che è così brillante in quello che fa, è qualcosa che conserverò per sempre”.

Le melodie sono taglienti, il suono dinamico e notevolmente incisivo: il momento in 'Cut the Bridge 'in cui tutto si spegne per un secondo, lasciando Armstrong sola, la sua voce ruggisce e momentaneamente dosata con effetti psichedelici, sfida l'ascoltatore a non scatenare un involontario pugno nell'aria. Nel complesso si tratta di brani molto potenti, che crescono ascolto dopo ascolto, grazie anche alla precisione e all'estensione vocale di Emily , capace di scavare nelle paure e nelle complessità dell'animo umano. Tra le altre grandi novità, i Linkin Park saranno i protagonisti della terza edizione del Sick New World at Las Vegas Festival Grounds insieme ai Metallica il 12 aprile 2025 a Las Vegas, Nevada. Poco dopo si uniranno ad una schiera di headliner di primo piano per il Sonic Temple Art & Music Festival all'Historic Crew Stadium di Columbus, OH, dall'8 all'11 maggio. Chiuderanno il festival sabato sera 10 maggio 2025.

Attualmente in giro per il mondo con il From Zero World Tour, i Linkin Park hanno appena annunciato una tournée kolossal per il 2025, con oltre 50 date in agenda. Tra queste, anche una tappa italiana, agli I-Days di Milano, il 24 giugno. Una data da cerchiare in rosso nel calendario, che arriva dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro Paese. Questa la tracklist di 'From Zero': 1.From Zero (Intro); 2.The Emptiness Machine; 3.Cut The Bridge; 4.Heavy Is The Crown; 5.Over Each Other; 6.Casualty; 7.Overflow; 8.Two Faced; 9.Stained; 10.IGYEIH; 11.Good Things Go.