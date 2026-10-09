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Lino Banfi e il primato nella lista del toto-morti: "Io in cima? Faccio gli scongiuri"

L'attore novantenne: "Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, ridiamoci su e tocchiamoci scaramanticamente". E difende Elisa Isoardi: "E' una brava professionista e mi ha chiamato quasi in lacrime. Non ha fatto niente di male, ha fatto solo una foto"

Lino Banfi - Fotogramma/Ipa
Lino Banfi - Fotogramma/Ipa
09 ottobre 2026 | 19.36
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

"Sono il primo della lista dei morituri? Visto che non sono in ordine di età, lo prendo come un ordine di importanza e faccio i miei scongiuri. Ho il mio vecchio antidoto: occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio". Lino Banfi commenta divertito all'Adnkronos il fatto di essere il capolista della 'dead pool' diventata virale sui social, dopo che la conduttrice Elisa Isoardi ha postato una foto della redazione di 'Bar Centrale' che ritraeva una persona durante una pausa di lavoro alle prese con uno spuntino.

L'affetto del pubblico a 90 anni e la difesa di Elisa Isoardi

Non si era accorta, però, che sullo sfondo campeggiava un toto-morti con 22 nomi di personaggi famosi, con l'attore pugliese al primo posto. "A 90 anni sono al primo posto. Non ho mai lavorato tanto in vita mia. Giro come una trottola tra un impegno e un premio. Come aveva pronosticato il mio amico Papa Francesco, ho fatto il solletico a quattro generazioni di italiani e questo affetto mi sta tornando tutto", sottolinea Banfi.

Che poi ci tiene ad aggiungere: "Mi sento di difendere Elisa Isoardi, che è una brava professionista e mi ha chiamato quasi in lacrime. Non ha fatto niente di male, non ha colpe, ha fatto solo una foto. Quindi, ridiamoci sopra e tocchiamoci scaramanticamente. Perché, come dicevano gli antichi, in omnia pericula tasta testicula. Solo che da stamattina, con tutte le telefonate che ho ricevuto, mi verrà l'orchite", conclude ridendo.

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