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Gf Vip, lite tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi: insulti e accuse - Video

Stasera la puntata che vedrà due eliminazioni della Casa

La lite tra Guendalina Tavassi e Valeria Marini - X
La lite tra Guendalina Tavassi e Valeria Marini - X
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16 novembre 2026 | 15.13
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Lite al Grande Fratello Vip. Oggi, lunedì 16 novembre, a poche ore dalla puntata del reality di Mediaset che vedrà due concorrenti lasciare il programma, è andato in scena uno scontro a tutto campo tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi. Le due concorrenti sono già state protagonisti di diverse discussioni all'interno della Casa e anche oggi hanno rincarato la dose.

"Non puoi prendere in giro una persona con una patologia", ha urlato Tavassi riferendosi ad alcune frasi di Marini che non ha digerito. Pronta la risposta della showgirl: "Tu sei quello che hanno detto in trasmissione", ha replicato, "con l'applauso del pubblico. Te l'ha detto anche Selvaggia Lucarelli, che è un'autorità qui dentro". Il riferimento è alle critiche arrivate a Tavassi per un atteggiamento giudicato troppo aggressivo verso gli altri concorrenti.

"Non rispetti gli altri, basta. Non è più possibile così", ha continuato Marini, visibilmente agitata. "Di te invece ha detto che non sai ballare, non sai cantare, non sai recitare. Prendiamo alla lettera tutto quello che dicono gli altri", ha replicato Tavassi, gettando benzina sul fuoco della discussione.

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