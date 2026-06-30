'Musica e Cabaret in Piazzale delle Gardenie in nome della romanità' con l’Associazione Lando Fiorini per la romanità che il 16 luglio torna a rendere omaggio all’estate romana. Ospiti attesi sul palco , alle ore 21, per la seconda edizione dell’evento patrocinato e finanziato dal Municipio V di Roma Capitale, Marco Conidi con la sua Orchestraccia. Dopo il successo dello scorso anno, dunque, l’Associazione intitolata all’indimenticabile padre della canzone romana Lando Fiorini e capitanata oggi dal figlio Francesco ci riprova e chiama sul palco della storica piazza nel cuore di Centocelle, i migliori artisti della propria scuderia che, tra ironia, musica e cabaret regaleranno al pubblico due ore di puro divertimento e buonumore. Conduttore della Kermesse Francesco Fiorini affiancato quest’anno sul palco dal comico Marco Capretti, apprezzato dal pubblico romano per la comicità intelligente e la grande versatilità artistica. Una serata pensata per celebrare la cultura e la tradizione romana attraverso il linguaggio universale della musica e della comicità, confermando il successo di un’iniziativa che, già nella sua prima edizione, aveva riscosso grande partecipazione e apprezzamento.

''Tornare in Piazza delle Gardenie per il secondo anno consecutivo - ha dichiarato Fiorini - è motivo di grande orgoglio e soddisfazione perché ci permette di portare la romanità di cui ci rendiamo ogni giorno promotori proprio laddove nasce. L'iniziativa s’inserisce in un calendario estivo nutrito che ci porterà come ogni anno nei comuni più belli del Lazio per promuovere in ogni suo aspetto la cultura romana. Ringraziamo il Municipio V di Roma per il sostegno e il contributo che ha reso possibile la realizzazione di questa seconda edizione che con ironia e leggerezza regalerà al pubblico un pezzetto della nostra amata città''. Tra i momenti più attesi della serata dedicata all’ estate romana e voluta a ingresso libero il concerto dell’Orchestraccia che guidata da Marco Conidi farà cantare e ballare il pubblico al ritmo della propria musica che fonde come sempre in sé musica e teatro''.

"Siamo orgogliosi di sostenere e finanziare iniziative come 'Musica & Cabaret a Piazzale delle Gardenie', un appuntamento che unisce cultura, spettacolo, tradizione e socialità nel cuore del nostro territorio -ha dichiarato Mauro Caliste Presidente del V Municipio di Roma - L'estate in città deve essere un'occasione d’incontro e partecipazione per tutti i cittadini, offrendo momenti di qualità che valorizzino gli spazi pubblici e rafforzino il senso di comunità. Attraverso eventi gratuiti e aperti a tutti, il Municipio V conferma il proprio impegno nel promuovere una programmazione culturale diffusa, capace di animare le piazze, sostenere gli artisti e creare occasioni di unione per famiglie, giovani e anziani. La cultura e il divertimento rappresentano strumenti fondamentali d’inclusione sociale e di crescita collettiva. Investire in manifestazioni come questa significa rendere i quartieri più vivi, sicuri e accoglienti, offrendo ai cittadini la possibilità di vivere il proprio territorio anche durante il periodo estivo senza dover rinunciare a momenti di svago e condivisione".

Un cartellone ricco di appuntamenti per l’Associazione Fiorini e il Puff che si appresta ad aprire il nutrito tour estivo il 30 giugno nel Castello di Santa Severa con 'A tutto Puff', serata di musica e cabaret che racchiude lo spirito e la tradizione dello storico Teatro. Protagonisti della prima d’apertura condotta da Francesco Fiorini, Beba Albanesi e La Banda di Beba, Marco Capretti, I Sequestrattori e Marco Passiglia. La ricca carrellata di eventi che attraverserà il Lazio portando nelle piazze, nei teatri all'aperto e nei luoghi della cultura il meglio della musica popolare romana e del cabaret, per mantenere viva l'eredità artistica e culturale di Lando Fiorini proseguirà a luglio ad Albano Laziale, facendo tappa in Piazza Sabatini venerdì 10 con 'Roma che non conosci', spettacolo di musica, storia e curiosità dedicato alla tradizione romana, interpretato da Fosca, Stefano Indino, Luigi Maio e Francesco Fiorini, domenica 19 con il cabaret di Marco Capretti e Fabrizio Gaetani e venerdì 24 con Beba Albanesi interprete di 'Le donne di Califano'.

Da Albano a Tivoli il tour si sposta il 12 luglio all’Anfiteatro di Bleso con la musica e la comicità di Beba Albanesi e La Banda di Beba, Marco Capretti e I Sequestrattori per una serata all’insegna della romanità. Per il tradizionale appuntamento di Ferragosto il teatro, la musica romana entra a Subiaco, in Piazza Santa Maria della Valle, ai piedi della Rocca Abbaziale, nel cuore del centro storico, con uno spettacolo volto a unire musica e comicità. Presentatore della manifestazione patrocinata dal Comune di Subiaco lo stesso Francesco Fiorini. Sul palco il Trio Monti, Marco Capretti, Beba Albanesi, I Sequestrattori e Marco Passiglia.

''Ogni estate, quando l'Associazione Lando Fiorini e il Puff iniziano il loro tour, è come riaprire un album di famiglia – ha detto Fiorini - Ci ritroviamo, infatti, a percorrere strade, piazze e luoghi che hanno fatto parte della vita artistica di mio padre e che ancora oggi custodiscono il ricordo delle sue canzoni, delle sue risate e delle emozioni che sapeva regalare al pubblico. Tornarci oggi è un modo per raccogliere idealmente il testimone di quella storia e continuare a raccontarla. Insieme ai nostri artisti porteremo sul palco musica, cabaret e quella romanità autentica che mio padre ha sempre difeso e amato. Lo faremo con il rispetto dovuto alla sua memoria, ma soprattutto con la voglia di guardare avanti, perché il modo migliore per ricordare Lando Fiorini è continuare a far vivere ciò che ha costruito: un patrimonio di cultura popolare, tradizione e amore per Roma che appartiene a tutti'', conclude.