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Sanremo 2027, nel toto-Big prende quota il ritorno di Loredana Bertè

Secondo rumors sempre più insistenti sarà lei a garantire la 'quota' over al Festival 2027

Loredana Bertè - fotogramma/ipa
Loredana Bertè - fotogramma/ipa
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16 novembre 2026 | 12.38
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Loredana Bertè verso un ritorno in gara al Teatro Ariston. Quando mancano meno di quattro settimane all'annuncio dei Big in gara a Sanremo 2027, previsto durante la serata di 'Sarà Sanremo' in diretta su Rai1 l'11 dicembre, le voci sugli artisti in pole position per entrare nel cast dei 23 Big in gara (diventeranno 24 con il vincitore delle nuove proposte) si intensificano e una delle più insistenti riguarda proprio la Bertè. Loredana tornerebbe al festival a 3 anni dal successo ottenuto nel 2024 con 'Pazza', che si piazzò al settimo posto nella classifica finale e le valse la vittoria del Premio della Critica intitolato alla sorella Mia Martini, per poi ottenere il disco di platino.

Non trova conferma invece al momento lo spoiler di Fiorello che aveva dato per sicura in gara Nada (che ha presentato un brano ma, a quanto apprende l'Adnkronos, non sarebbe entrata nella rosa finale). E dopo lo sfogo di Orietta Berti che ha confessato ieri, ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi a ruota libera', di aver presentato diversi brani e di non essere stata scelta, sembra proprio che a rappresentare la quota 'over' di Sanremo 2027 potrebbe essere Loredana Bertè. Il direttore artistico Stefano De Martino ha già ripetuto in più occasioni che la scelta dei Big in gara avverrà sulle canzoni e non sui nomi e, secondo indiscrezioni ricorrenti, Loredana avrebbe colpito nel segno con una proposta molto contemporanea. A scommettere sulla partecipazione della Bertè in gara sono anche i bookmakers con diverse agenzie di scommesse che quotano solo a 1,85 la possibilità che l'artista sia della partita. (di Antonella Nesi)

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