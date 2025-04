Luca Argentero compie oggi, sabato 12 aprile, 47 anni. E per l'occasione, l'attore torinese non ha potuto fare a meno di ricordare la gaffe di Simona Ventura, quando nel 2021 mal interpretò un suo tweet scatenando l'ilarità degli utenti sui social.

La gag con Simona di Ventura

Era l'8 agosto del 2021 quando Luca Argentero con un cinguettio postato sul suo profilo X si congratulava con gli atleti azzurri per il numero di medaglie vinte nelle Olimpiadi di Tokyo: "40", aveva scritto l'attore con una faccina commossa, la bandiera dell'Italia e due manine rivolte cielo.

Morta per questo scambio di tweet tra Luca Argentero e Simona Ventura pic.twitter.com/2vybgVgsGQ — • ᴇʟᴇᴏɴᴏʀᴀ • (@meleonoray) August 8, 2021

Simona Ventura aveva frainteso il significato del post: "Auguri Luca!!", aveva commentato pensando che quel giorno Argentero avesse compiuto gli anni, 40 per l'esattezza.

A chiarire l'incomprensione, ci ha pensato subito Luca Argentero: "Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso", aveva replicato l'attore che nel 2021 aveva 43 anni. A questo punto la Ventura, che si era resa conto della gaffe, aveva risposto: "Ahahah ti ho tolto tre anni, magari lo facessero a me".

47… e non sono medaglie… pic.twitter.com/VvOXyVfgZE — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) April 12, 2025

Oggi, Luca Argentero ha voluto ricordare il simpatico siparietto postando sul suo profilo X una sua foto in bianco e nero e a corredo ha scritto: "47 e non sono medaglie...", ha scherzato.

E lo aveva già fatto in occasione della chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi, nel 2024, quando l’attore ha postato un messaggio sul profilo X ricordando la gag di quattro anni fa: “40!!!! Ma domani... quindi cara Simona Ventura preparati, perché domani mi aspetto i tuoi auguri più sentiti”. "Auguri Luca!! È proprio vero che per te gli anni non passano mai", aveva replicato la conduttrice televisiva, con ironia.