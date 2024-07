Vladimir Luxuria dalla Sardegna in bikini con furore e con dedica "agli haters" e agli "sfigati e i frustrati dei social". Dopo gli insulti per la foto in due pezzi, l'ex parlamentare e conduttrice lancia forte e chiaro il messaggio anche su Instragram: "Fatevi una vita!", ammonisce, tra i complimenti dei commentatori colpiti dall'ondata di odio scatenata dallo scatto postato qualche giorno fa e che ritraeva Luxuria struccata e sorridente al mare.

Un'ondata di insulti finita anche sulle pagine del Corsera, che l'ha intervistata. "Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti al mare turchese. Guardi, se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta", la replica della conduttrice a chi le chiede se non sia arrabbiata. Spiega Luxuria: pubblicare quel post dalla spiaggia di Mari Pintau "è stato un gesto spontaneo, mica volevo darmi arie da sirenetta o da Miss Italia. Ero in spiaggia e in spiaggia non ci vai con il cappotto. Fine". E sui detrattori è altrattentato chiara, con la consueta ironia: "Ma io dico, perché mi seguono? Se non ti piace il freddo, non andare in Alaska".