I primi due episodi della serie Sky Original 'M - Il Figlio del Secolo' - che hanno raccontato i primissimi anni dell’ascesa al potere di Benito Mussolini (interpretato da Luca Marinelli) e del fascismo, dalla fondazione dei Fasci di combattimento nel 1919 fino all’ingresso dei 'figli del nuovo secolo' in Parlamento - in una settimana hanno ottenuto un ascolto medio di oltre 1 milione di spettatori, con oltre 2 milioni di contatti per il primo episodio, facendo guadagnare alla serie - tratta dal premiato romanzo di Antonio Scurati e diretta da Joe Wright - la top 3 dei debutti di un titolo Sky Original dal 2021 ad oggi.

Ottima anche la performance sui social: la serie sta generando su tutte le piattaforme un grande dibattito e le prime due puntate hanno ottenuto sugli account Sky e Now più di 200mila interazioni e oltre 5 milioni di video views.

I nuovi episodi

Nei nuovi due episodi, in onda domani 17 gennaio, il Paese è terrorizzato dalla lotta tra classi e Mussolini fomenta disordini e violenza per destabilizzare le istituzioni e farsi così strada a passo di marcia (su Roma) verso il governo.

In un paese segnato da classi in lotta, la strategia di Mussolini è fomentare disordini e violenza, destabilizzare le istituzioni e offrirsi poi come l’unico in grado di riportare l’ordine e tenere a freno le sue camicie nere. Ma quando si tratta di fermare la violenza per davvero, i fascisti gli si rivoltano contro. La violenza delle camicie nere terrorizza le istituzioni. Mussolini capisce che invece di fermarla è il momento di sfruttarla fino in fondo, e minaccia un’insurrezione armata se non otterrà una forte presenza fascista nel governo. Sotto la minaccia di una rivolta che non ha nessuna possibilità di riuscire Mussolini ottiene anche di più: diventa capo del governo.