circle x black
Cerca nel sito
 

Mahmood, Agnelli e gli anni '80, a Milano la grande festa di 'Stranger Things'

Al Fabrique 'Stranger Sounds', l'omaggio musicale alla serie cult di Netflix. Sul palco anche Francesca Michielin, Rose Villain e Rockin' 1000

Rose Villain sul palco del Fabrique per 'Stranger Sounds' (AdnKronos)
Rose Villain sul palco del Fabrique per 'Stranger Sounds' (AdnKronos)
30 dicembre 2025 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

C’è Vecna che fissa gli ospiti già all'ingresso. Una riproduzione gigante, inquietante il giusto, piazzata davanti al Fabrique di Milano come a dire: 'benvenuti a Hawkins, l’uscita non è garantita'. È da qui che inizia ‘Stranger Sounds’, la serata-evento con cui Netflix ieri sera ha accompagnato i fan verso l’ultimo, atteso capitolo di ‘Stranger Things’, in arrivo il primo gennaio 2026 alle 2 del mattino. Dentro al locale, la musica è protagonista. Del resto, in ‘Stranger Things’, la serie dei fratelli Duffer, la colonna sonora non è mai stata un semplice contorno ma parte della sceneggiatura, quasi un personaggio aggiunto. Senza ‘Should I Stay or Should I Go’ dei Clash, Will Byers forse non sarebbe mai tornato dal Sottosopra. E senza ‘Running Up That Hill’ di Kate Bush, Max non avrebbe avuto una via di fuga dalle grinfie di Vecna, il villain tragico e complesso introdotto nella quarta stagione.

Canzoni che nella finzione hanno salvato vite, e riportato gli anni Ottanta in cima alle classifiche di mezzo mondo. ‘Stranger Sounds’ è stato un viaggio musicale attraverso tutte le stagioni della serie, su due palchi, tra luci rosse, file di strumenti musicali al centro della sala e un allestimento retro. A guidarlo, una line-up che mescola pop, rock e alternative italiano: Mahmood, Francesca Michielin, Manuel Agnelli, Rose Villain e i Rockin’1000 – Power 50, cinquanta elementi tutti con la t-shirt dell’Hellfire Club, il club di Dungeons & Dragons capitanato da Eddie Munson nella quarta stagione, diventato simbolo ribelle per i fan della serie. C’è chi è arrivato alle 10 del mattino pur di conquistare il fronte palco. E quando parte la musica, si capisce perché.

Il dj set è curato da Francesco Quarna, mentre Federico Russo di Radio Deejay conduce la serata, che ripercorre l’intero universo sonoro di Stranger Things: da ‘Africa’ dei Toto alle atmosfere più oscure, passando per i brani che hanno segnato momenti chiave della serie. Manuel Agnelli apre una delle sequenze più potenti con ‘Should I Stay or Should I Go’, issato in una fessura-portale, per poi virare su ‘Atmosphere’ dei Joy Division e infine si cimenta in una rivisitazione metal di ‘Master of Puppets’ dei Metallica, assieme a tre membri di Rockin’ 1000, in omaggio a Eddie Munson e a una delle scene più iconiche della serie. Spazio anche al pop e all’ironia: Francesca Michielin, impeccabile, interpreta ‘Running Up That Hill’. E insieme a Federico Russo guida un momento karaoke sulle note di ‘The NeverEnding Story’.

C’è anche spazio per un inatteso momento show-ball. Rose Villain gioca invece con l’estetica e il mood Eighties, passando da ‘Material Girl’ di Madonna a ‘Time After Time’ di Cyndi Lauper, fino a ‘Psycho Killer’ dei Talking Heads. Mahmood, elegantissimo in giacca e cravatta, chiude la serata lasciando la sala letteralmente sottosopra con una versione intensa e raffinata di ‘Who Wants to Live Forever’ dei Queen.

L’invito al pubblico era di vestirsi a tema anni Ottanta, e la risposta è stata totale: giacche di denim, tute fluo, leggings, fasce nei capelli e una marea di t-shirt dell’Hellfire Club. Un cosplay spontaneo, che ha garantito un ultimo grande abbraccio a Eleven, Mike, Dustin, Lucas e a tutta Hawkins. A fine serata, gadget per tutti: un kit speciale con un’edizione celebrativa di ‘Cioè’ - rivista iconica degli anni Ottanta-Novanta - e drink a tema come Vecna Tonic, Hopper Beer, Soprasotto e Demogorgon Spritz. Dettagli di un evento pensato per salutare, a suon di musica, una delle serie più amate degli ultimi anni. (di Federica Mochi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Stranger Things Netflix Milano Fabrique Mahmood Francesca Michielin
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza