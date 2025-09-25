circle x black
Sophie Codegoni, l'incidente alla Milano Fashion Week: "Sono piena di lividi"

Il racconto dell'influencer sui social

Sophie Codegoni - fotogramma/ipa
Sophie Codegoni - fotogramma/ipa
25 settembre 2025 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piccolo incidente per Sophie Codegoni alla Milano Fashion Week. L'influencer, ex compagna di Alessandro Basciano, ha raccontato sui social di essere caduta per le vie del centro meneghino a causa del maltempo: "Mi sono fatta molto male, sono piena di lividi", ha scritto Codegoni condividendo con ironia il video della caduta, avvenuta poco prima di partecipare alla sfilata di Missoni.

Nelle immagini si vede Sophie con un set composto da maglioncino e gonna, ombrello in mano e tacchi vertiginosi. Proprio l'unione tra pioggia e tacco si è rivelata cruciale.

"Mi sono spaccata mezza gamba, ho tutta la gamba sinistra dolorante - ha raccontato nelle Instagram stories -. Pioveva tantissimo vi giuro, sono caduta in mezzo alla strada e sono rimasta per terra, non riuscivo ad alzarmi". Poi, aggiunge col sorriso: "Menomale che non ho picchiato la testa, avevo un tacco 17 quindi la stabilità non era il massimo, poi pure la pioggia... volevo sparire dalla vergogna".

in Evidenza