Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano oggi, sabato 19 settembre, il loro 26esimo anniversario. La coppia si è legata il 19 settembre del 2000 e, sei anni dopo, il 28 giugno del 2006 a Roma è convolata a nozze a Roma.

Per celebrare questa importante ricorrenza, la conduttrice di 'Domenica In' ha condiviso una dolce dedica sui social: "E dopo 26 anni siamo ancora qua amore mio... uniti sempre. Nella gioia e nel dolore, sei la mia vita", ha scritto, condividendo poi le date più significative della loro storia. A corredo un dolcissimo scatto che ritrae Venier mentre sistema la camicia del suo Nicola.

Per Carraro, l'ultimo anno è stato segnato da diversi problemi di salute. Il produttore lo scorso anno si era mostrato in carrozzina sui social, spiegando di aver subito "una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso", che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza. Inoltre, in un'intervista a 'Chi', Carraro aveva rivelato di aver rischiato la vita in seguito a una pancreatite acuta scatenata da un farmaco assunto per una cura dimagrante.