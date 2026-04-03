circle x black
Cerca nel sito
 

Marcello Cirillo: "Da anni convivo con la depressione, bisogna tenerla a bada"

L’artista si racconta a 'Ciao Maschio' ospite di Nunzia De Girolamo e parla per la prima volta del suo malessere interiore e del percorso affrontato per imparare a conviverci

Marcello Cirillo - Ciao Maschio
Marcello Cirillo - Ciao Maschio
03 aprile 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Bisogna farsi aiutare, perché da solo non ce la puoi fare". Marcello Cirillo si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. Nel corso dell’intervista, l’artista affronta con grande sincerità un tema per lui molto importante, raccontando di aver vissuto un profondo buio interiore: "Io, come molte persone, ho vissuto un buio nell’anima, un buco nell’anima, che ho cercato negli anni di risolvere". Cirillo descrive quel dolore come una forma di malessere con cui ha dovuto imparare a convivere nel tempo: "Io credo che questo, che poi è una forma di malattia, è inutile che ci nascondiamo, è un virus che tu hai dentro… bisogna saperlo tenere a bada".

CTA

Un percorso difficile, nel quale, spiega, chiedere aiuto è stato fondamentale: "Bisogna farsi aiutare, perché da solo non ce la puoi fare. Bisogna farsi aiutare da persone competenti". Nel dialogo con Nunzia De Girolamo emerge anche il valore della consapevolezza, che per Cirillo rappresenta il primo vero passo verso la guarigione: "La prima forma di guarigione è la consapevolezza, perché quando io sono stato male per la prima volta non sapevo cosa fosse, mi sono sentito improvvisamente morire". E aggiunge: "Quando poi negli anni sono diventato consapevole di quello che avevo, sono riuscito ad affrontarlo".

Cirillo racconta con intensità anche il rapporto quotidiano con questo dolore, spiegando come oggi abbia imparato a conviverci: "Con questa scimmia che hai dentro ci devi parlare tutti i giorni, ci devi convivere, e quando riesci a essere consapevole, è la prima strada per la guarigione". Infine, rivolge un pensiero riconoscente a chi gli è stato accanto nel suo percorso: "Due psicologi bravissimi, a me molto vicini, li ringrazio e li ringrazierò per tutta la vita".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
depressione guarigione consapevolezza
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza