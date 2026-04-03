"Bisogna farsi aiutare, perché da solo non ce la puoi fare". Marcello Cirillo si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1. Nel corso dell’intervista, l’artista affronta con grande sincerità un tema per lui molto importante, raccontando di aver vissuto un profondo buio interiore: "Io, come molte persone, ho vissuto un buio nell’anima, un buco nell’anima, che ho cercato negli anni di risolvere". Cirillo descrive quel dolore come una forma di malessere con cui ha dovuto imparare a convivere nel tempo: "Io credo che questo, che poi è una forma di malattia, è inutile che ci nascondiamo, è un virus che tu hai dentro… bisogna saperlo tenere a bada".

Un percorso difficile, nel quale, spiega, chiedere aiuto è stato fondamentale: "Bisogna farsi aiutare, perché da solo non ce la puoi fare. Bisogna farsi aiutare da persone competenti". Nel dialogo con Nunzia De Girolamo emerge anche il valore della consapevolezza, che per Cirillo rappresenta il primo vero passo verso la guarigione: "La prima forma di guarigione è la consapevolezza, perché quando io sono stato male per la prima volta non sapevo cosa fosse, mi sono sentito improvvisamente morire". E aggiunge: "Quando poi negli anni sono diventato consapevole di quello che avevo, sono riuscito ad affrontarlo".

Cirillo racconta con intensità anche il rapporto quotidiano con questo dolore, spiegando come oggi abbia imparato a conviverci: "Con questa scimmia che hai dentro ci devi parlare tutti i giorni, ci devi convivere, e quando riesci a essere consapevole, è la prima strada per la guarigione". Infine, rivolge un pensiero riconoscente a chi gli è stato accanto nel suo percorso: "Due psicologi bravissimi, a me molto vicini, li ringrazio e li ringrazierò per tutta la vita".