De Filippi 'interroga' Fagnani a Belve, il siparietto sul... catechismo

Per la terza volta la conduttrice di Mediaset torna nello studio del programma di Rai 2

18 novembre 2025 | 23.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maria De Filippi torna nello studio di Belve per interrogare Francesca Fagnani sulla... chiesa. Per la terza volta 'Queen Mary', come viene chiamata sui social e come l'ha definita anche la conduttrice del programma di Rai 2, è stata ospite nello studio di 'Belve' e ha fatto spostare Francesca Fagnani sullo sgabello degli intervistati per metterla alla prova.

"Io so che lei è stata bocciata", attacca De Filippi. La Fagnani nega: "A scuola mai". Maria De Filippi insiste e chiarisce: "È stata bocciata in una chiesa". "Al catechismo, vero... ma ingiustamente. Ho cambiato chiesa".

Ma ancora oggi, Francesca Fagnani non si rassegna e non sa per quale motivo è stata bocciata: "Alla fine la comunione l'ho fatta". La conduttrice De Filippi, a quel punto, decide di verificare la sua preparazione e la mette alla prova, chiedendole di recitare alcune preghiere. Fagnani effettivamente le conosce, anche l'Ave Maria in latino: "È giusto che mi abbiano bocciato? No vero?". Fagnani ribalta la situazione e mette alla prova De Filippi, chiedendole di recitare l'atto di dolore, ma Maria non la conosce: "Non me l'hanno mai chiesto, non la conosco".

Fagnani ci riprova e chiede a De Filippi di ripetere almeno tre comandamenti. Compito portato a casa: Maria De Filippi, con qualche esitazione, riesce a dirne tre. Poi l'appuntamento a martedì prossimo, Maria De Filippi tornerà ancora per dialogare con Francesca Fagnani.

