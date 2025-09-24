circle x black
Cerca nel sito
 

Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 kg. Lotto con mia figlia Clara che soffre di anoressia"

Il giornalista ha aggiornato i fan sul suo percorso di dimagrimento

Mario Adinolfi - Fotogramma
Mario Adinolfi - Fotogramma
24 settembre 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mario Adinolfi è tornato sui social ad aggiornare i follower sul suo percorso di dimagrimento, cominciato durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. "Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg, ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras. Tornai a Roma con 34 kg persi dai 227.9 iniziali e finii in ospedale", ha esordito il giornalista in un post condiviso su Instagram.

Adinolfi ha spiegato che dopo l'Isola ha vissuto una piccola ricaduta: "Ripresi a mangiare (chi ha seguito l’Isola dei Famosi sa che in pratica digiunavo) e ripresi anche 10 kg, ma grazie all’intervento della equipe medica che mi ha messo sotto Tirzepatide ho riperso quella decina e pure altri 18 dal 9 luglio e dunque 28 kg in 75 giorni".

L'obiettivo per il giornalista è di riuscire a perdere altri 48 kg prima di Natale: "Sempre sotto controllo medico, sempre con l’iniezione settimanale in pancia di Tirzepatide, accompagnata da dieta personalizzata e chilometri a piedi". E poi, le parole per la figlia Clara che combatte contro l'anoressia: "Faccio tutto questo in tandem, come sa chi ha seguito l’Isola, con la mia adorata figlia Clara che combatte la malattia dell’anoressia. Anche stamattina ce lo siamo detti: felicità è la lotta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mario adinolfi isola dei famosi
Vedi anche
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza