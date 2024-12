Abbandonano i programmi in diretta tv, lasciano all'improvviso le trasmissioni, senza un motivo apparente. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Guillermo Mariotto e Teo Mammucari, ma la lista delle 'defezioni' illustri è lunga e i protagonisti eccellenti. Se Teo Mammucari è andato via dallo studio di 'Belve', interrompendo l'intervista con Francesca Fagnani, i cui pochi minuti andranno in onda stasera in versione integrale, lo stilista e 'giurato' di 'Ballando con le stelle' Guillermo Mariotto ha spiegato le motivazioni della 'fuga' dal programma di Rai 1, con il malore della première della maison Gattinoni e la necessità per lui di raggiungere nella notte la maison di via Toscana per supervisionare gli ultimi abiti di una importantissima commessa legata a un matrimonio in Arabia Saudita.

Ma il passato della tv è ricco di colpi di scena e di 'fughe' precipitose e impreviste, non sempre pacifici, ma anche a volte per motivi apparentemente futili. Addio a 'In Onda' nel luglio 2023 per Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato: una telefonata l'avvisava che era scattato a casa l'antifurto. Nello stesso anno, ma due mesi dopo, Paola Barale aveva lasciato lo studio di 'La Vita in diretta', il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano, ma era ritornata dopo 2 giorni con un 'effetto sorpresa'. Si parlava di chirurgia estetica, di ritocchini, di botox e bisturi, dei suoi celebrati ex, l'attore Raz Degan e il ballerino Gianni Sperti. Un tema che forse l'ex valletta di Mike Bongiorno de 'La Ruota della fortuna' sembrava non avesse gradito.

Anche Gianni Ippoliti - a giugno 2023 - si è reso protagonista di un siparietto negli studi televisivi di 'Uno Mattina in Famiglia' davanti al conduttore Tiberio Timperi. Al centro della 'disputa' la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Messaggi e frasi a mezza bocca tra i due, piccole provocazioni e la decisione di Ippoliti di lasciare il programma. In suo soccorso è arrivato il colonnello Francesco Laurenzi, con le previsioni del tempo.

Tra le ritirate più famose, quella di Silvio Berlusconi, nel 2009 dagli studi della Dear. Ospite di Lucia Annunziata, abbandonò il programma 'In mezz'ora' al grido di 'vado via, lei ha dei pregiudizi nei miei confronti, si vergogni'. A giugno 2023 Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, lasciò il programma di Myrta Merlino 'L'Aria che tira' con una frase secca: "Vi saluto. Non voglio ascoltare 'sta roba'. Vi auguro buon proseguimento". Il 'confronto' era con Gianni Barbacetto, scrittore, giornalista e opinionista. Mentre lo scorso giugno il filosofo Massimo Cacciari, prima delle elezioni europee, nella trasmissione 'Accordi e disaccordi' dopo uno scontro durissimo avuto con Italo Bocchino, abbandona lo studio con un sonoro 'vaffa'.