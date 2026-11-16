"Caterina cosa vuoi? La sceneggiata? Vuoi che mi metta in ginocchio? Non lo farò". Così Guillermo Mariotto replica a Caterina Balivo ospite oggi a 'La volta buona' dopo lo scontro che si è consumato nella puntata di 'Ballando con le stelle' tra il giurato e la collega Barbara d'Urso. La conduttrice del programma di Rai1 ha invitato Mariotto a chiedere scusa per il suo atteggiamento in puntata, oggetto di diverse critiche e polemiche: "Chiariamo subito le cose. Il profumo non l'ho spruzzato a lei, mi dispiace se ha interpretato male". Proprio come riferito all'Adnkronos questa mattina, il giurato ha accusato D'Urso di voler essere sempre al centro dell'attenzione "per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma... solo per comparire".

E sul "magari" detto in puntata ad Alberto Matano, dopo la proposta di quest'ultimo di cambiare le postazioni tra i giurati, Mariotto ha spiegato: "Ho detto magari perché lui mi sta più simpatico". Mariotto resta quindi fermo sulle sue idee: "Io ho chiesto già scusa. Quante volte volete che io chieda scusa? Nel nuovo studio di Ballando siamo in mezzo alla campagna, ci sono topi, cinghiali e zebre". E alla richiesta insistente di Balivo di chiedere scusa, Mariotto sbotta: "Devo di nuovo chiedere scusa per far felice te? Cosa vuoi? La sceneggiata? Che mi metto in ginocchio? Non lo farò".