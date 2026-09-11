Marisa Monte arriva stasera a Roma per un appuntamento esclusivo: la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone accoglie la prima data europea e unica data italiana del tour mondiale 'Phonica', che ha già riscosso grande successo di pubblico e critica in Braile. Il ritorno di Marisa Monte nella capitale ha un sapore speciale: Monte ha iniziato proprio in Italia, a Roma, il suo percorso artistico, quando a 18 anni si trasferì nella città eterna per studiare canto lirico. Quel legame si rinnova stasera sul palco dell’Auditorium, in uno dei concerti più attesi del Roma Summer Fest 2026.

Sul palco Marisa Monte, il cui successo sia in Brasile che all'estero si deve alla sapienza con ha saputo mescolare la tradizione del samba con quella del pop internazionale, sarà accompagnata dalla Film Harmony Orchestra, 55 elementi diretti da André Bachur, autore degli arrangiamenti orchestrali del tour. Una scelta che amplifica la ricchezza sonora del suo repertorio e ne mette in luce la varietà melodica, creando un dialogo tra la sua cifra interpretativa e la potenza evocativa dell’orchestra. Un’esperienza che Monte stessa definisce speciale: "Il concerto con l’orchestra - dice l'artista - è un sogno per me. Ho già fatto qualche presentazione con orchestre, però mai un concerto completo come questa volta, con 55 elementi sul palco insieme a me. Mi sono esibita con un’orchestra in altre occasioni, ma solo per tre o quattro canzoni; questa volta è diverso", sottolinea poche ora prima di salire sul palco.

Il concerto di stasera sarà un viaggio nella carriera di una delle voci più eleganti e raffinate della musica brasiliana. Monte proporrà una nuova dimensione del suo repertorio, ripercorrendo brani che hanno segnato la sua storia artistica: da 'Vilarejo' a 'Beija Eu', da 'Infinito Particular' a 'Ainda Bem', fino a 'Diariamente', 'Amor I Love You' e 'Não Vá Embora'. Canzoni che, grazie all’orchestra, troveranno una veste sonora inedita, capace di esaltarne la profondità emotiva e la forza melodica. "Per affrontare questi tempi difficili e sfidanti - sottolinea la cantante, compositrice e produttrice brasiliana - l’umanità ha bisogno di un messaggio di speranza e di coraggio e di avere fiducia in giorni migliori. Io credo che l’arte, la musica e la poesia abbiano questa missione: portare avanti una resistenza poetica per tornare a giorni meno difficili. È una resistenza estremamente interessante quella rappresentata dalla musica, dalla poesia, dall’arte, dalla letteratura, dal cinema e da tutte quelle forme di espressione che possiamo mettere in connessione tra loro, aiutandoci a uscire un po’ dai problemi del quotidiano, dalle difficoltà, e anche a respirare con un po’ più di sollievo", conclude.

Prima di Roma, l'artista è stata in tournée in Brasile, dove Phonica ha registrato un grande successo di pubblico e critica. La tappa italiana, prodotta e organizzata da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma, rappresenta un momento centrale del tour: un ponte ideale tra il Brasile e l’Italia, tra la storia personale di Monte e la sua evoluzione artistica. I biglietti per questo unico appuntamento italiano sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.