Marisol Castellanos dopo 'Amici' diventa Cenerentola a teatro

Scoperta ad 'Amici' dove è arrivata in finale, la giovanissima Marisol Castellanos, classe 2006, origini cubane, da anni in Italia, è pronta ad una nuova sfida. Questa volta si tratta di un vero e proprio palcoscenico, dove il 10 ottobre debutterà nel ruolo protagonista di 'C'era una volta Cenerentola' con la compagnia del Balletto di Roma nello spettacolo, riletto dall'originale versione di Prokofiev, da Fabrizio Monteverde in cartellone dal 10 al 13 ottobre al Teatro Olimpico di Roma.

"Dopo la mia vittoria, nella sezione danza, ad 'Amici' mi sono arrivate proposte interessanti - racconta Marisol all'Adnkronos- Una borsa di studio per l'Alvin Ailey di New York o la partecipazione all'ultima produzione del BdR. Sentivo il bisogno di una esperienza diversa, forse anche di tranquillità, in tv ci sono ritmi sostenuti, troppo 'accellerati'. Volevo cambiare. Rimane però la mia ansia. Desidero sempre essere all'altezza di quello che mi viene proposto, a teatro come in televisione, non deludere mai le aspettative, non tradire chi mi ha dato fiducia".

E sul suo passato ad 'Amici' Marisol Castellanos (oltre 200mila followers su Tik Tok, 191mila su Instagram, e un fidanzato incontrato all'interno della grande famiglia dello storico talent show, il cantante Petit), non ha dubbi. "Un'esperienza che mi ha indubbiamente forgiata, anche se la danza ti insegna la disciplina assoluta - spiega ancora - Le luci della ribalta? Affascinanti, ma bisogna saperci convivere, saper sfruttare le occasioni, ma sempre con i piedi ben piantati al suolo, con umiltà, senza dimenticare il duro training quotidiano, consapevoli che ogni sogno può svanire da un momento all'altro".

"Devo tutto alla mia maestra Alessandra Celentano - prosegue Marisol Castellanos - Mi ha seguita, corretta, sostenuta in un momento molto difficile. Ho partecipato ad 'Amici', per tre quarti del percorso, infortunata. Un'esperienza che non dimenticherò, sono cresciuta, maturata, prima ero molto più timida, ma sapevo dove volevo arrivare, quali erano i miei obiettivi. So che sono stata un punto di riferimento e un esempio per molto giovani - aggiunge- Anche nelle sconfitte bisogna sapersi rialzare, saper superare ostacoli, ritrovare il desiderio di innamorarsi di nuovo della danza, di continuare a provare gioia e emozioni".

Una 'Cenerentola' quella di Fabrizio Monteverde che è lo specchio dell'esistenza di Marisol Castellanas. Mai abdicare ai propri sogni, perseguirli con determinazione, mai perdersi d'animo. Il bene trionferà. "Un balletto che ho sentito subito mio, una storia che mi appartiene anche perchè Fabrizio Monteverde l'ha ricostruito sulla mia personalità e sulle mie potenzialità di danzatrice, più modern che classica -confessa- Ho avuti anni difficili, ho lasciato la danza. Ho avuto poi il coraggio di ricominciare, di rimettermi in gioco. E la vita, attraverso Tersicore, ha ricominciato a sorridermi"

Continua a ripetere la giovane Marisol che solo la danza la far star bene. "Esibirsi a teatro - spiega ancora - vedere l'orgoglio delle persone che ti stanno accanto, l'ammirazione e l'approvazione del pubblico, tutto questo mi dà molta soddisfazione e mia far star bene". Dopo Roma 'Cenerentola' sarà in tournée a Faenza, Teatro Masini (28 ottobre), Civitavecchia, Teatro Traiano (9 novembre), Bologna, Teatro Duse (5 dicembre, Bolzano, Teatro Comunale (25- 26 febbraio).