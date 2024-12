"È un momento storico in cui la musica è piatta, uniformante e forse anche poco interessante". Ma ora 'È finita la pace' "per rivendicare se stessi e il diritto dell'essere unici". È un Marracash emozionato e sereno quello che si presenta alla stampa per parlare del suo nuovo album ('È finita la pace', appunto) annunciato a sorpresa questa mattina. "Abbiamo finito il disco una settimana fa. È la chiusura di una trilogia iniziata nel 2019 ed è anche l'ultimo capitolo di un percorso personale dove ho cercato un mio modo di fare musica e rappresenta la ricerca di se stessi e l’accettazione".

Il primo album 'Persona' (2019), "era il percorso del rapper di periferia che metteva in crisi le sue convinzioni e carriera". Il secondo 'Noi, Loro, Gli altri' (2021), "il conflitto che avevo dentro si allargava anche all’esterno e adesso questo ultimo tassello è un po’ la resa dei conti. È il disco più personale che potevo fare: non ci sono feat, autori, interferenze esterne". Marracash rivendica, dunque, con orgoglio l'unicità di questo lavoro soprattutto nell'attuale momento storico: "il malessere è percepibile un po’ ovunque, l'inquietudine verso il futuro soprattutto dei giovani che forse neanche riescono a immaginarlo".

E il rap dopo il ‘Marrageddon Festival’ del 2023 confessa di aver affrontato un periodo di burnout: “Non è stata depressione. Ma quando finisce un periodo molto intenso poi resta un grande vuoto. Dopo anni pieni resta un silenzio assordante. Per me quello è stato un momento per disintossicarmi dai sonniferi e da tutta l’ipocrisia che c’è. Mi sono circondato dall'amore che ho stando con le persone che fanno parte della mia vita slegate dal lavoro". Il titolo 'È finita la pace' ha un triplice significato: "è finita la pace per me, per gli atri perché vuole essere un manifesto per rivendicare la propria unicità ed è finita nel mondo perché in questo momento viviamo in una polveriera non solo di guerra ma di sconvolgimenti".

L'album è "una bolla: 50 minuti in cui immergersi", uno spazio di consapevolezza lontano dal caos e dalla superficialità. Un posto privato in cui potersi riscoprire prendendo le distanze dalle mille bolle già esistenti e tutte uguali: dalla bolla social a quella finanziaria, da quella speculativa alla bolla del clima. “Viviamo in un mondo che apparentemente sembra libero ma in realtà è costruito per non farci essere noi stessi", ribadisce il rap che le manda a dire anche al mondo del musica con “tecniche di mercato che sono la copia di se stesse: Sanremo, l’estivo e la meccanica dei featuring. È un momento storico in cui la musica è piatta, uniformante e forse anche poco interessante”.

I tormentoni, ricorda il rapper, "esistono da 'Abbronzatissima' ma adesso gli artisti sono ostaggi di questa bolla: tutti cercano di indovinare attraverso gli algoritmi la formula giusta. Io non sono un santone, sono competitivo ma i risultati non si ottengono così. In questo modo non costruisci una cosa duratura e alla fine sei infelice perché hai sputtanato l’unica cosa che ami: ovvero la musica”. Il nuovo album, dunque, propone "un sound diverso, senza trap, più classico continuando la tradizione di campionare la musica italiana".

Il successo dei precedenti lavori conferma l'esistenza di "una terza via": "Il mainstream è talmente grosso che schiaccia la musica di nicchia ma con i due precedenti dischi ho raggiunto la consapevolezza che esiste un pubblico che vuole altro e può portarlo a grande livelli". L'artista crede in un lieto fine, un 'Happy end' come l'ultima traccia dell'album, dove ognuno trova la propria strada: "Ognuno deve vincere alla propria maniera. Io mi considero uno sbandato che ha vinto e spero che questo possa essere di ispirazione". Il messaggio finale è chiaro: la vera vittoria è l'autenticità, conquistata attraverso la libertà di scelta. Come canta Marracash: "Non esiste altra vittoria che essere sé stessi/ Non esiste altro modo di essere sé stessi se non scegliere/ È finita la pace, l’accondiscendenza. C’è una nuova pace/ La consapevolezza". (di Loredana Errico)