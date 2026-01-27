circle x black
Cerca nel sito
 

Timothée Chalamet scalza Checco Zalone, 'Marty Supreme' vola in testa al box office italiano

Il titolo, che oggi ha conquistato 11 nomination ai Bafta 2026, conquista il primo posto al box office con un incasso di 139.874 euro

Una scena di 'Marty Supreme' - Ipa
Una scena di 'Marty Supreme' - Ipa
27 gennaio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Continua il successo di 'Marty Supreme', il nuovo film A24 distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, che nella giornata di lunedì 26 gennaio conquista il primo posto al box office con un incasso di 139.874 euro. 'Buen Camino' di Checco Zalone scende invece al secondo posto con 114.025 euro.

Dal suo arrivo nelle sale italiane giovedì scorso, il film di Josh Safdie ha già superato 1.750.000 euro complessivi, confermandosi come uno dei risultati più solidi e rilevanti della stagione e uno dei titoli di maggiore richiamo per il pubblico italiano. Dopo i numerosi sold out del primo weekend, spesso registrati con molte ore di anticipo, 'Marty Supreme' prosegue con un andamento estremamente positivo in tenitura e amplia la sua presenza sul territorio nella seconda settimana di programmazione, aumentando la frequenza degli spettacoli e la capienza delle sale che passano da 370 a 430.

Parallelamente alla performance in sala, 'Marty Supreme' sta registrando in Italia un impatto particolarmente forte sui social media, con un’evidenza netta su TikTok, dove il film ha generato migliaia di post e condivisioni, costruendo una conversazione molto giovane, vivace e partecipata. Un fenomeno che, per intensità e volume, ha battuto quello di qualsiasi altro film indipendente negli ultimi anni sulla piattaforma, contribuendo a trasformare 'Marty Supreme' in un titolo-evento anche dal punto di vista culturale e generazionale. Un’attenzione che trova riscontro anche sul fronte dei riconoscimenti: il titolo ha conquistato oggi 11 nomination ai Bafta 2026, ovvero gli Oscar britannici, tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior attore protagonista, Miglior sceneggiatura originale e Miglior attrice non protagonista per Odessa A’Zion.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Marty Supreme Timothée Chalamet Marty Supreme cinema Marty Supreme storia vera
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza