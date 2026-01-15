circle x black
Matthew McConaughey brevetta la sua immagine contro Ia selvaggia

Numerosi artisti sono preoccupati per l'uso selvaggio della loro immagine tramite l'Ia generativa da quando è arrivato ChatGPT

Matthew McConaughey - (Ipa)
15 gennaio 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
Matthew McConaughey dichiara guerra all'intelligenza artificiale 'selvaggia'. L'attore americano ha depositato estratti video della sua immagine e registrazioni sonore della sua voce presso l'Istituto americano della proprietà intellettuale, per proteggerli da un uso improprio da parte di gruppi o piattaforme di Ia. Diversi contenuti audiovisivi sono stati registrati dal ramo commerciale della fondazione Just Keep Livin, creata dall'attore e dalla moglie Camila, come ha rilevato l'Afp nella banca dati dell'United States Patent and Trademark Office (Uspto).

Numerosi artisti sono preoccupati per l'uso selvaggio della loro immagine tramite l'Ia generativa da quando è arrivato ChatGPT. E diversi stati americani hanno adottato leggi che lo vietano, ma molte riguardano soprattutto l'uso malevolo o a scopi commerciali. Solo pochi, tra cui l'Elvis Act approvato dal parlamento locale del Tennessee nel 2024, offrono una protezione più generale.

Pochissimi attori hanno fatto causa alla giustizia per far valere i propri diritti, uno dei casi più significativi è quello di Scarlett Johansson, che nel 2023 ha citato in giudizio l'app Lisa Ai per aver creato, senza il suo consenso, un avatar Ia a sua immagine per una pubblicità. L'approccio di Matthew McConaughey è nuovo perché prende l'iniziativa per proteggere legalmente la sua immagine e la sua voce.

L'attore premio Oscar, tuttavia, non è contrario all'Ia generativa, anzi. Egli stesso ha una partecipazione nel capitale della start-up ElevenLabs, specializzata nelle voci. Quest'ultima ha creato una versione Ia audio di Matthew McConaughey, con il suo permesso. "Vogliamo assicurarci che i nostri clienti godano della stessa protezione delle loro aziende", ha spiegato l'avvocato Kevin Yorn, che rappresenta l'attore. E - ha proseguito il legale - "assicurarci che possano essere remunerati per l'utilizzo della loro voce e della loro immagine".

