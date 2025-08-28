circle x black
Cerca nel sito
 

Maurizio Mattioli smentisce fake news sulla sua morte: "Ancora vivo, alla faccia vostra"

Lo sfogo dell'attore con un video pubblicato su Instagram

Maurizio Mattioli - Fotogramma/IPA
Maurizio Mattioli - Fotogramma/IPA
28 agosto 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Maurizio Mattioli interviene con fermezza per smentire, ancora una volta, le fake news sulla sua morte. L'attore romano, 75 anni, ha condiviso un video su Instagram per rispondere con tono ironico ma deciso alle voci circolate online: "Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto, è la quarta volta che lo dite, ma piantatela", dice l'attore in un video selfie.

E non risparmia parole dure contro gli autori delle notizie false: "Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete co***oni. Mi fa riflettere che queste notizie ormai non fanno più ridere. Non siete spiritosi, siete imbecilli e poveracci".

Mattioli aggiunge e conclude con una battuta sulla questione ereditaria: "Se si trattasse di un fatto di eredità sappiate che i soldi sono già stati destinati dove devono. Datevi una regolata e non mi rompete i co***ni, grazie".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maurizio mattioli maurizio mattioli fake news
Vedi anche
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza