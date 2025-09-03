circle x black
Il cane con la faccia umana, Max è virale sui social: "Somiglia a mio nipote"

Il cucciolo ha profilo TikTok tutto 'suo'

03 settembre 2025 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si chiama Max, è un cucciolo a quattro zampe e le sue espressioni incredibilmente 'umane' hanno fatto il giro del web. Occhi profondi, broncio costante e sopracciglia aggrottate. Max è un cane meticcio di 5 anni, un incrocio di circa 10 razze diverse. I suoi video sono diventati virali sui social e hanno conquistato l’attenzione di tutti, tanto da spingere gli utenti a fare dei paragoni con celebrità o personaggi di fiabe: "Max è stato trasformato in un cane da una strega cattiva", si legge tra i commenti ironici, sotto ai video che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni.

@max.hawt.dawg yall what do we DO? #fypdog #saddog ♬ original sound - Lil’ Max

C’è chi lo paragona all’attore comico statunitense Will Ferrell o al figlio della propria sorella. Ma quello che ne esce fuori è un ritratto misto tra il tenero e il surreale. Max è stato salvato da un rifugio in Alabama e nonostante l’aspetto sia sempre imbronciato, è un cane molto amato e gioioso: “Non è triste, voleva solo il chipotle avanzato dalla cena”, ha scherzato la proprietaria, che ha lanciato il profilo TikTok di Max, @max.hawt.dawg, quasi per gioco. “Ho creato questo profilo per aiutarmi a gestire i miei problemi post-partum. Condividere Max su TikTok era un modo per far sorridere gli altri e anche me stessa”. Beh, obiettivo raggiunto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tiktok max cane
