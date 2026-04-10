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Max Corfini torna con 'Sono nato funky': “Ognuno di noi ha la sua storia, questa è la mia”

Un ritorno musicale che esprime la sua identità e filosofia di vita con un groove positivo

Max Corfini
Max Corfini
10 aprile 2026 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La musica è un soffio tra ugola e orecchie, è quella che apre a praterie di gioia nel pentagramma e, spesso, provoca benessere, anche fisico”. Con queste parole Max Corfiniannuncia il suo ritorno sulla scena discografica. Esce oggi il suo nuovo singolo “Sono nato funky”, prodotto da Francesco Comunale per l’etichetta Highlights. Il brano non è solo una canzone, ma una vera e propria dichiarazione d'identità. Nato inizialmente come un progetto pensato per Sos Villaggi dei bambini, il pezzo trova oggi una nuova veste sonora, capace di unire l’energia del groove classico alle sfumature del domani.

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“Racconto la mia essenza - spiega Max Corfini - e lo faccio con un sorriso inarrestabile. È un passo nel passato guardando al futuro, perché non c’è tecnologia nelle mie armonie, ma solo sonorità abitate dal domani”. “Sono nato funky” descrive un percorso artistico e umano in cui il funky diventa una filosofia di vita, la quotidianità fatta di divertimento e positività che ha sempre permesso all’artista di fare la differenza. “Ognuno di noi ha la sua storia, questa è la mia”, conclude Corfini.

Voce per sei anni dei New Trolls e protagonista del musical "Dracula" prodotto da David Zard, Corfini negli ultimi anni si è fatto conoscere dal grande pubblico anche per le sue "Pagelle di Max" realizzate per la Rai in occasione del Festival di Sanremo.

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Sono nato funky Max Corfini ritorno musicale funky filosofia di vita
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